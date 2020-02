Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram «не рожать рабов государству»

12.02.2020, 15:31, Новости дня

Российская теледущая и Instagram-блогер Алена Водонаева получила письмо из Главного управления МВД Росссии с требованием явиться в отделение для дачи показаний. Об этом экс-участница шоу «Дом-2» заявила на своей странице в Instagram, опубликовав в разделе историй фото полученного письма.

В письме указано, что в тексте Instagram-поста Водонаевой, написанного в декабре 2019 года, «найдены признаки разжигания ненависти», сообщает издание Super.

Адвокат Водонаевой Катерина Гордон в комментарии изданию сообщила, что в отношении ее клиентки идет проверка по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).

Пооводом для расследования послужила фраза, в которой Водонаева заявила, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло».

Еще одной причиной для вызова Водонаевой на опрос в ГУ МВД России является высказывание, в котором ведущая призналась, что «презирает семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка».

Третья цитата, указанная в письме из главка о том, что «не надо рожать рабов этому государству», в настоящее время отсутствует в скандальном посте Водонаевой.

Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. «Государство вас не просило рожать», — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что «завтра» будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой — нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный «материнский фонд» нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель * )

12 января на своей странице в Instagram телеведущая намекнула, что в случае преследований за свои высказывания она эмигрирует в Лос-Анджедес, так как «не готова жертвовать мечтой ради принципов». «Завтра иду по приглашению», – написала она в завершение поста.

Доброго дня, дорогие мои друзья! Спасибо вам за поддержку. Я не успеваю читать Директ и отвечать на все комментарии. Нас ( людей, думающих в одном направлении ) оказалось так много, что я даже не ожидала. Когда получила бумагу где-то закралась мысль … что это шанс. У меня же есть мечта и при сложившейся ситуации она легко может сбыться и здравствуй песня «Беверли Хиллс» Зиверт, я полетела! Всегда считала чудиками людей, короче жертвуют мечтами и комфортом ради идеи или какого-то принципиального дела. И вот на одной чаше весов мечта, а на другой доверие и надежда многих людей * Завтра я иду по приглашению.

Адвокат Водонаевой Катерина Гордон написала на своей странице в Instagram пост в поддержку своей клиентки, обнародовав статистику рождаемости в России за 2017 года.

«Треть российских семей заявили об ухудшении материального положения после рождения ребенка, а подавляющее большинство (79%) не готовы к рождению еще одного младенца. В связи с падением доходов продолжение рода стало дорогим удовольствием, в то время как размеры господдержки семей ничтожны», – написала адвокат.

В поддержку @alenavodonaeva и к общему сведению: Треть российских семей заявили об ухудшении материального положения после рождения ребенка, а подавляющее большинство (79%) не готовы к рождению еще одного младенца. В связи с падением доходов продолжение рода стало дорогим удовольствием, в то время как размеры господдержки семей ничтожны. Уровень рождаемости в 2017 году упал до 10-летнего минимума, и в стране возобновилась естественную убыль населения (-134 тысячи человек). По словам экспертов, дети, выросшие в бедных семьях, обречены на слабые позиции на рынке труда, безработицу и экономическую неактивность. Падение доходов россиян в 2015 — 2017 годах, по данным Росстата, привело к росту бедности с 11,2% в 2014 году до 13,8% в 2017 году. Между тем, реальное положение дел с бедностью гораздо хуже. Традиционно наибольший вклад в уровень бедности обеспечивают семьи с детьми, в том числе с одним ребенком. Например, в 2007-2015 годах уровень бедности менялся незначительно, но доля таких семей в составе бедного населения возросла за этот период с 49,8% до 62,6%. В 2015 году, по данным ВШЭ, рост бедности был обеспечен, в основном, семьями с детьми (на 81,7%). В мае-сентябре 2017 года, судя по опросам ВШЭ, вырос уровень бедности даже среди семей с одним ребенком. К началу осени почти каждая четвертая семья оценивала свое материальное положение негативно. Как следует из данных Росстата, в третьем квартале 2017 года семьи, в которых есть один или более детей в возрасте до 16 лет, направляли на еду и безалкогольные напитки от 26,2% до 37,7% своих потребительских расходов (в зависимости от количества детей). Основная масса других расходов приходятся на транспортные услуги (10-22%) и одежду и обувь (9-12%). Все более или менее значимые выплаты прекращаются после того, как ребенку исполняется 1,5 года. Максимум, на что можно рассчитывать с этого момента — это ежемесячная компенсация в 50 рублей (сумма была установлена в 1994 году и не менялась с тех пор) и пособие для малоимущих семей — 150 — 500 рублей в зависимости от региона #путин #водонаева #гордон #катягордон

Вызов Водонаевой на опрос в полицию – не первая реакция российских властей на скандальные посты инфлюенсера (2,1 млн подписчиков в Instagram).

Ранее российский президент Владимир Путин назвал Водонаеву «каким-то моральным уродом» за ее критическое высказывание в адрес демографической политики в Росиии.

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1981 году. Телеведущая воспитывает 10-летнего сына от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Второй брак с музыкантом Алексеем Комовым закончился разводом в 2019 году.

Родной брат Водонаевой – Станислав Водонаев – в 2019 году избран депутатом Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии «Справедливая Россия».