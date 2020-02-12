Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

12.02.2020, 15:31, Новости дня

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний наложил на себя руки сразу после того, как судья зачитала приговор и распорядилась конвойным взять его под стражу. За вымогательство 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова Свиридова приговорили к трем годам в колонии строгого режима.

Отбывать их смертельно больной экс-чиновник был не намерен. По предварительной версии, он заранее просчитал все варианты развития событий и взял с собой на заседание наградной пистолет, полученный за ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Каким образом ему удалось пронести оружие в здание суда, сейчас разбираются следователи.

"Врачи констатировали пулевое ранение в области сердца. Пострадавший был еще жив, когда приехали медики, но из-за большой кровопотери спасти его не удалось. Врачи констатировали остановку сердца в 13:31", — сообщил источник "Комсомольской правды".

По неподтвержденным данным, рамка металлоискателя на входе в задние Чертановского суда не работала и приставы всех досматривали лично. При этом у Свиридова якобы нашли в кармане фляжку с крепким алкоголем, а вот пистолет — нет.

Бывший сотрудник ФСИН до последнего отрицал свою вину и рассчитывал на оправдательный приговор. Однако суд принял иное решение. В официальном сообщении отмечалось, что наказание было назначено ниже низшего предела, поскольку санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет колонии, а Свиридову дали три года.