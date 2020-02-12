Формула-1. Гран-при Китая перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

12.02.2020, 15:31, Новости дня

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Организаторы этапа Формулы-1 в Китае из-за распространения коронавируса обратились к руководству "королевских гонок" с запросом о переносе Гран-при на другой срок . Этап "королевских гонок" в Шанхае должен был пройти с 16 по 19 апреля.

"На фоне сохраняющихся проблем со здоровьем, а также в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус глобальной чрезвычайной проблемой в области здравоохранения, Формула-1 вместе с руководящим органом FIA решили принять запрос промоутеров Гран-при Китая", – говорится на официальном сайте Формулы-1.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

— Formula 1 (@F1) February 12, 2020

Также пресс-служба гоночной серии сообщила, что данное решение принято для того, чтобы обеспечить безопасность гонщикам, персоналу, а также зрителями. При этом, на какую дату перенесли этап в Шанхае, не сообщается.

Напомним, ранее руководство Формулы-Е приняло решение отменить гоночный этап электросерии в Санье. Позже появилась информация, что организаторы Гран-при Китая выступили с инициативой обменяться датами проведения этапа Формулы-1 с Россией. Промоутер российского этапа "королевских гонок" Алексей Титов опроверг возможность смены даты.



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Формула-1. Гран-при Китая перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

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