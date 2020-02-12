Лесные пожары в Австралии. 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи

12.02.2020, 15:30, Новости дня

В Австралии из-за масштабных лесных пожаров в срочной помощи нуждаются 113 видов животных. Об этом говорится в обнародованном 11 февраля отчете правительственной экспертной группы по восстановлению дикой природы и исчезающих видов.

По данным экспертов, полного исчезновения какого-либо вида не зафиксировано. Но почти все указанные виды потеряли по меньшей мере 30% среды своего обитания, говорится в сообщении. 

Коала и валлаби, некоторые виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.

По данным специалистов по дикой природе, в срочной помощи нуждаются 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб.

Сегодняшний список является предварительным, он сузил поле из сотен пораженных огнем видов до тех, кто нуждается в самых безотлагательных мероприятиях по охране.

Оценка истинных масштабов разрушений пока ограничена из-за продолжающихся пожаров в некоторых районах и тлеющих земель, говорят эксперты.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 33 человека.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Лесные пожары в Австралии. 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Захарова заявила об обеспокоенности состоянием «здоровья» НАТО

01.02 / 1 февраля на Донбассе боевики убили украинского защитника, еще один получил ранение – штаб ООС

30.12 / Ратаковски показала крупным планом грудь в бюстгальтере

11.02 / Трамп пригрозил «самыми мощными ядерными силами» в мире

29.12 / Девять человек отказались от обмена и остались на подконтрольных Украине территориях – представитель боевиков «ЛНР»

12.02 / Пентагон заявил о совершенствовании в разработке ракет средней дальности

30.12 / Автобус с белорусами опрокинулся в Псковской области

28.12 / В Казахстане – день траура по погибшим в авиакатастрофе

23.12 / В Киевской области полицейский пытался покончить с собой – СМИ

11.02 / Минздрав Перми проверил информацию об отключавшем пациентов от ИВЛ враче

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика