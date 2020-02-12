Мария Аронова объяснила, почему рассталась с первым мужем Владиславом Гандрабурой

12.02.2020, 15:30, Разное

Актриса кино, театра и дубляжа Мария Аронова назвала причину, по которой она в своё время рассталась с первым мужем, режиссёром Владиславом Гандрабурой. Отношения продлились несколько лет, артистка даже родила от избранника сына, назвав в честь отца, но вскоре поняла, что супруг далеко не является «идеальным», как ей показалось изначально.
Мария Аронова назвала экс-супруга «безумно талантливым актёром и режиссёром», но «не встретившим своевременно своего гуру», и именно в этом заключалась трагедия его жизни. Кинодеятель, по словам его бывшей жены, был ветреным человеком. Создав семью, он в скором времени оставил избранницу с маленьким ребёнком на руках. Отца сыну Марии Ароновой заменил её второй супруг Евгений Фомин, начальник транспортного цеха в театре. Именно он дал мальчику правильное воспитание, научив ответственности за свои слова и поступки и привив бережное отношение к женщинам и детям. По мнению народной артистки РФ, полнота семьи – когда у ребёнка есть и мама, и папа – это крайне важно.

Помимо сына Владислава, у Марии Ароновой есть 16-летняя дочь Серафима.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Мария Аронова объяснила, почему рассталась с первым мужем Владиславом Гандрабурой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Санкции: Окольными тропами….

28.12 / Ученые: Самым страшным для человечества был 536 год нашей эры

11.02 / «Нога в капкане»: Доктор дал советы, как предотвратить развитие подагры

11.12 / В России создали эффективную защиту для подверженных износу деталей автомобилей

03.12 / «Химия произошла»: Харламов начистоту о романе с известной актрисой после скандала с изменой Асмус

04.12 / Мнение: Родители-уроды

25.01 / Наука: Потребление сахара изменяет биохимию мозга

06.12 / Как не напиться на новогоднем корпоративе

13.01 / В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре

27.12 / Мнение: Котов против Тунберг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика