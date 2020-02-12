Мария Аронова объяснила, почему рассталась с первым мужем Владиславом Гандрабурой

12.02.2020, 15:30, Разное

Актриса кино, театра и дубляжа Мария Аронова назвала причину, по которой она в своё время рассталась с первым мужем, режиссёром Владиславом Гандрабурой. Отношения продлились несколько лет, артистка даже родила от избранника сына, назвав в честь отца, но вскоре поняла, что супруг далеко не является «идеальным», как ей показалось изначально.

Мария Аронова назвала экс-супруга «безумно талантливым актёром и режиссёром», но «не встретившим своевременно своего гуру», и именно в этом заключалась трагедия его жизни. Кинодеятель, по словам его бывшей жены, был ветреным человеком. Создав семью, он в скором времени оставил избранницу с маленьким ребёнком на руках. Отца сыну Марии Ароновой заменил её второй супруг Евгений Фомин, начальник транспортного цеха в театре. Именно он дал мальчику правильное воспитание, научив ответственности за свои слова и поступки и привив бережное отношение к женщинам и детям. По мнению народной артистки РФ, полнота семьи – когда у ребёнка есть и мама, и папа – это крайне важно.

Помимо сына Владислава, у Марии Ароновой есть 16-летняя дочь Серафима.