ЦБ спрогнозировал влияние коронавируса на экономику России

12.02.2020, 15:30, Новости дня

Рост экономики РФ в первом полугодии 2020 года сохранит набранные в конце 2019 года темпы роста при условии, что эпидемия коронавируса пойдет на спад, сообщил Банк России.

«Рост российской экономики ускорился во второй половине 2019 года до уровней, близких к потенциальным. Опережающие показатели говорят о сохранении набранных темпов в начале и в первом полугодии 2020 года при условии, что эпидемия коронавируса в мире пойдет на спад и при отсутствии других значимых внешнеэкономических шоков», – говорится в материалах регулятора, передает ТАСС.

В начале февраля Росстат представил первую оценку российского ВВП в 2019 году, он составил 1,3%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития.



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ЦБ спрогнозировал влияние коронавируса на экономику России

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