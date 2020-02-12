В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

12.02.2020, 15:30, Новости дня

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.

Интригующее существо обнаружили в воскресенье, 9 февраля, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как в регионе прошли сильные ветра и проливной дождь. Фотографию скелета опубликовали в Facebook. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, при этом у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что это скелет лохнесского чудовища.

Морские биологи сбиты с толку и не могут определить, что же за существо вынесло на берег Шотландии. Профессор Дэвид Люссо из университета Абердина заявил, что опубликованный снимок не позволяет сделать точные выводы, потому потребуются фото с других ракурсов.

Согласно шотландской легенде, лохнесское чудовище обитает в местном озере. По сей день нет точных доказательств того, что оно действительно существует. В 1934 году лондонский врач Р. Кеннет Уилсон сфотографировал якобы лохнесское чудовище, однако в 1994 году доказали, что данный снимок — фальшивка.