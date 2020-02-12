Мосгорсуд рассказал о работе рамок на входе в суд, где покончил с собой глава УФСИН

12.02.2020, 15:26, Новости дня

Рамки металлодетектора в Чертановском суде, где в среду покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, были исправны и работали штатно, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В пресс-службе опровергли распространяемую в Telegram информацию о том, что при проходе Свиридова в здание суда якобы не сработала рамка металлодетектора, передает ТАСС.

«Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда», – сообщили в Морсгорсуде.

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

Обеспечение безопасности в суде решили проверить Следственный комитет и Мосгорсуд.



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Мосгорсуд рассказал о работе рамок на входе в суд, где покончил с собой глава УФСИН

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