Путин и Конте обсудили Ливию

12.02.2020, 15:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с итальянским премьером Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.

Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января. Президент РФ подчеркнул принципиальную важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН», – отмечается в сообщении.

Главы государств высказали заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии.

Также лидеры затронули несколько вопросов, касающихся российско-итальянского сотрудничества.

В середине января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, в ней принимали участие в том числе президент РФ Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте.



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Путин и Конте обсудили Ливию

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