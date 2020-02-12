«Формула-1» переносит Гран-при Китая на неопределенный срок из-за коронавируса

12.02.2020, 15:24, Новости дня

Организаторы гоночной серии «Формула-1» перенесли Гран-при Китая из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Этап, который проводится на трассе в Шанхае с 2004 года, должен был состояться 17-19 апреля. На какие даты перенесено мероприятие, не уточняется, сейчас организаторы серии пытаются найти подходящие дни для переноса. Для «Формулы-1» это стало первым переносом этапа за последние 9 лет, когда Гран-при Бахрейна был отменен из-за нестабильной обстановки в стране в 2011 году.

В результате переноса этапа в Китае в календаре чемпионата образовалась пауза длиной в четыре недели – с 5 апреля по 3 мая. Текущий сезон должен был стать рекордным для гонки по числу этапов, всего в календаре их 22.

Ранее «Формула-Е» была также вынуждена отменить этап на китайском острове Хайнань из-за эпидемии коронавируса. Гонка была запланирован на 21 марта.

Напомним, сегодня число заболевших новым коронавирусом в Китае выросло почти до 45 тысяч человек, жертвами заболевания стали более 1100. За минувшие сутки число заразившихся в стране увеличилось на 2015 человек, умерших — на 97. Из них 94 человека скончались в эпицентре заболевания — провинции Хубэй. На данный момент в китайских больницах находятся почти 39 тысяч человек, состояние более 8 тысяч из них оценивается как тяжелое.

 

 



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«Формула-1» переносит Гран-при Китая на неопределенный срок из-за коронавируса

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