Владимир Меньшов признался, что устроил во время съемок картины «Москва слезам не верит» Вере Алентовой настоящее испытание

12.02.2020, 15:21, Разное

Картина «Москва слезам не верит» вышла на экраны еще в 1980 году и зрители сразу полюбили главную героиню в роли Веры Алентовой. Режиссер Владимир Меньшов рассказал, что хотел взять на роль главной героини Ирину Купченко или Маргариту Терехову, а для жены устроил тогда настоящее испытание.
Владимир Меньшов признался, Маргарита Терехова тогда была суперзвездой, как и ее коллега Ирина Купченко. Они отказались сниматься в картине, а вот Вера Алентова, хоть и была женой режиссера, но никаких превилегий во время кастинга не получила. Супруг отправил ее проходить пробы на общих правилах, а теперь понимает, что устроил для звезды настоящее испытание.

После того, как был отработан сюжет и подробности, отметил Владимир Меньшов, он взялся за адаптацию истории, хотел сделать ее очень близкой для обычных людей.
«Это не умом сделанная картина, а интуицией и чувствами. Я почувствовал эту историю, что тут может что-то получиться. Хотя выбрал этот сценарий довольно холодным умом. Сознательно пошел на риск, несмотря на то что меня отговаривали. Мне говорили: до тебя это все было, много раз такое снимали, это мятый пар», — отметил режиссер.
Главный герой Алексей Баталова, признался кинодеятель, должен был работать на стройке, но в итоге его решили перевести на другое производство. Персонаж получился многослойным и необычным, ведь обычный слесарь был интеллигентным и образованный.



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Владимир Меньшов признался, что устроил во время съемок картины «Москва слезам не верит» Вере Алентовой настоящее испытание

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