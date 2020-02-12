Названы лучшие смартфоны 2020 года с самым большим экраном

12.02.2020, 15:21, Разное

Современные пользователи смартфонов могут не переживать по поводу того, чтобы носить с собой планшет для просмотра видео или игр, так как портативные устройства располагают относительно большими дисплеями. Стандартом для рынка является диагональ на 6,2 дюйма, но некоторые производители выпускают фаблеты на 7 дюймов и более. Журналисты издания OANews составили рейтинг лучших смартфонов с большими экранами.

Vivo Y19

В РФ средняя стоимость Vivo Y19 составляет 15 тысяч рублей. Устройство поступило в продажу в ноябре 2019 года. Смартфон получил экран на 6,5 дюйма. Основой для него служит операционная система Funtouch OS 9.2, разработанная на основе Android 9. Вместе с процессором MediaTek Helio P65 устанавливают 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт ПЗУ. Благодаря аккумулятору на 5 тысяч миллиампер часов устройство может работать в активном режиме до 55 часов. На задней панели смартфона размещается модуль камеры с тремя объективами на 16, 8 и 2 мегапикселя соответственно. Визуально устройство ничем не отличается от других аналогов на рынке, однако его отличительной чертой является большой дисплей. Каплевидный вырез позволяет увеличить рабочее пространство экрана до максимума.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB



Данное устройство является одним из самых продаваемых смартфонов в России. Стоимость Redmi Note 8 Pro составляет от 12 тысяч рублей в базовой вариации. Официальная презентация устройства состоялась в октябре 2019 года. Смартфон имеет диагональ в 6,53 дюйма стандарта IPS. На российском рынке он продается с процессором MediaTek Helio G90T, хотя в Китае основой для него служит чип от Snapdragon. На бенчмарке AnTuTu Benchmark смартфон получил максимальную оценку за производительность в среднем ценовом сегменте. На задней панели устройства размещается дактилоскопический сенсор. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Корпус устройства выполнен из суперпрочного стекла Gorilla Glass 5. На задней панели смартфона разместилась камера на 64 мегапикселя с 4 объективами. Визуально модель Pro практически не отличается от базовой версии, за исключением расположения записывающего устройства и вспышки.

Huawei Mate 20 6/128GB



В РФ стоимость данного устройства составляет примерно 29 тысяч рублей. Смартфон флагманского сегмента поступил в продажу 10 ноября. Диагональ экрана, выполненного по стандарту IPS, составляет 6,53 дюйма. Основой для устройства стал процессор Kirin 980, получивший максимальный балл на AnTuTu за производительность. Также смартфон дополнен внешним графическим ускорителем Mali-G76 MP10. Сканер отпечатка пальца на Huawei Mate 20 располагается на задней панели. Экран занимает практически всю поверхность устройства, за исключением каплевидного выреза, на котором разместились камера и переговорный динамик с датчиком приближения. Особенностью прибора стала уникальная система с использованием искусственного интеллекта, делающая снимки более качественными и четкими с минимальным количеством шумов даже при минимальном освещении. Объектив на 8 мегапикселей обеспечивает двукратный зум. Разработкой камеры для устройства занималась известная компания Leica.

OnePlus 7T 8/256GB



Стоимость смартфона в РФ составляет примерно 33 тысячи рублей. В РФ продажи устройства начались в октябре минувшего года. Его дисплей с диагональю в 6,55 дюйма выполнен по стандарту AMOLED. Основой для прибора стал процессор Qualcomm Snapdragon 855+, установленный вместе с 8 гигабайтами оперативной памяти, что делает смартфон одним из самых производительных в серии. В рейтинге Antutu на декабрь 2019 года OnePlus 7T занимает второе место, обходя даже основного конкурента OnePlus 7T Pro. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3,8 тысячи миллиампер часов. Сканер отпечатка пальца у OnePlus 7T располагается под экраном.

Huawei P smart Z 4/64GB



Данное устройство относится к бюджетному ценовому сегменту, имея стоимость примерно в 13 тысяч рублей. Его главной особенностью является не только дисплей на 6,59 дюйма, но и выдвижная камера, не занимающая пространство на передней панели. Основой для устройства служит процессор HiSilicon Kirin 710, установленный вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. В качестве операционной системы для устройства была выбрана Android 9.0 с фирменной оболочкой. Разрешение фронтальной камеры на смартфоне составляет 16 мегапикселей.