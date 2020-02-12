Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

12.02.2020, 15:19, Новости дня

Этап чемпионата мира по «Формуле-1» в Китае официально перенесен в связи со вспышкой коронавируса, сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Гран-при Китая должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, передает ТАСС.

На какую дату будет перенесен этап в Шанхае, не сообщается. 

Ранее FIA решила отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за распространения коронавируса. Соревнования должны были состояться 21 марта в Санье.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



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Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

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