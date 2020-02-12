В Сирии произошло боестолкновение проправительственных сил с военными коалиции США

12.02.2020, 15:19, Новости дня

В районе населенного пункта Камышлы на северо-востоке Сирии произошло боестолкновение отряд возглавляемой США международной коалиции с проправительственными сирийскими силами.

Коалиция сообщает, что 12 февраля ее военные проводили патрулирование в районе Камышлы и наткнулись на занятый проправительственными сирийскими силами блок-пост. Военные коалиции сделали несколько предупреждений, однако после этого якобы были обстреляны из легкого стрелкового оружия, передает «Интерфакс».

«Военные коалиции открыли ответный огонь», – информирует коалиция.

Ситуацию удалось разрядить.

Anadolu сообщает, что в стычке со «сторонниками Башара Асада», которые остановили американских военных в провинции Хасеке, убит один сирийский военнослужащий.

Военный аналитик Бабак Тагвеи в Twitter опубликовал видео с места событий.

#BREAKING: #US Army Special Forces are stopped by #Syria Arab Army in east of #Qamishli. It is reported that the local #Kurdish population also have blocked the road on Americans. Probably it is due to #US decision for removing names of #Turkish war criminals from sanctions lists pic.twitter.com/Wl1MGCMy3j

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) February 12, 2020

Ранее появились сообщения, что американцы открыли огонь по местным жителям, которые преградили путь военной колонне США в деревне Хирбат-Амму, направлявшейся к сирийскому блокпосту. Погиб местный житель. После этого, как утверждалось, произошел бой между американскими военными и жителями деревни, в котором погиб один солдат США.

Затем, сообщили сирийские СМИ, авиация ВВС США нанесла удары по деревне.



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В Сирии произошло боестолкновение проправительственных сил с военными коалиции США

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