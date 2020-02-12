Maruv выставила для кадра пятую точку

12.02.2020, 15:18, Новости дня

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для одного из которых позировала в черных трусах и леопардовой блузе, сидя спиной к объективу и выставив полуголые ягодицы.

На другом снимке исполнительница запечатлена в черном купальнике.

«Не хочешь ли ты последовать за мной в джунгли?» – спросила она.

Фотосет был снят на фоне тропических растений.

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Won’t you follow me into the Jungle ?

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 9 Фев 2020 в 8:15 PST

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Maruv выставила для кадра пятую точку

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