ГБР должно обращаться не в Печерский, а в Шевченковский суд. Апелляционный суд уже написал им об этом, как для умственно отсталых – адвокат Порошенко

12.02.2020, 15:18, Новости дня

По уголовным производствам, в которых фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко, Государственное бюро расследований должно обращаться не в Печерский, а в Шевченковский районный суд Киева, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

«Как вы отреагируете, если к вам придет человек и скажет, что он из третьего следственного отдела первого управления досудебных расследований ГБР? Вы посмотрите на указ президента от 5 февраля, где написано, что такой структуры в ГБР уже нет. Кому нужно верить – президенту или человеку, который представится следователем этого управления? Если в ГБР не руководствуются указами главы государства, пусть об этом заявят. А президент – пусть признает, что не контролирует ситуацию. Петр Порошенко уже неоднократно приходил на допросы. Но все должно быть по закону. Если они будут действовать законно – то и мы тоже. А идти на поводу у противоправных действий ГБР мы не будем. Все вот эти портновы хотят, чтобы мы стали на путь беззакония как они. Но такого не будет», – подчеркнул Головань.

Он сомневается, что и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова проигнорирует указ президента.

«ГБР по-прежнему не решается идти ни в один другой суд, кроме Печерского. Хотя казалось бы – в чем проблема? Это само по себе о многом говорит. На данный момент ГБР – это чудо-юдо беззаконное. И, к сожалению, генпрокурор пока ничего не сделал, хотя по-хорошему уже должен был камня на камне там не оставить. Да, в ГБР сменилась структура. Но разве хватит Венедиктовой смелости не выполнить указ президента и сказать, что у нее до сих пор действуют прежние органы досудебного расследования? То есть если они не только закон не выполняют, но еще и указы президента игнорируют – это уже будет интересно», – отметил адвокат.

По его словам, сотрудники Печерского суда находятся в хороших отношениях с экс-заместителем главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым.

«К тому же, у нас уже есть несколько решений Апелляционного суда Киева, постановившего, что органы досудебного расследования, которые были раньше, находятся в территориальной юрисдикции Шевченковского района Киева. Но ГБР по-прежнему обращается в печально известный Печерский суд. Речь о том, что там сейчас беззаконная группировка, которую сложно назвать ГБР. Если вдруг ГБР решит действовать по закону, то им практически в полном составе нужно просить привлечь себя к уголовной ответственности. Все их действия в соответствии с решениями Печерского суда – были незаконными. Печерский суд любит Портнова, а Портнов – Печерский суд. И по всем его заявлениям ГБР обращалось не в Шевченковский суд, как положено, а в Печерский. Апелляционный суд Киева уже написал ГБР, как для умственно отсталых, что они должны обращаться в Шевченковский суд», – резюмировал Головань.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.