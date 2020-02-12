Технологии: Как ЦРУ полвека читало секретную переписку десятка стран, купив швейцарского произоводителя шифровального оборудования

12.02.2020, 15:18, Разное

ЦРУ США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) на протяжении десятилетий имели доступ к секретным коммуникациям десятков стран – благодаря тому, что внедрили уязвимость в швейцарское криптографическое оборудование, которое использовалось правительствами почти всего мира. Об этом говорится в совместном расследовании газеты The Washington Post, немецкого телеканала ZDF и швейцарского канала SRF.

Оборудование производила швейцарская компания Crypto AG. Возможность взламывать ее ключи США и ФРГ получили вскоре после окончания Второй мировой войны, а в 1970-х правительства этих стран выкупили компанию и фактически сами продавали иностранным государствам взломанное оборудование для шифрования.

Операция получила название «Тезаурус». «Иностранные правительства платили США и Западной Германии хорошие деньги за то, чтобы их секретные коммуникации могли читать как минимум две, а возможно, даже пять или шесть стран», – цитируют журналисты аналитическую записку ЦРУ об этой операции. Под «шестью странами» понимались ФРГ, США, а также Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

ЦРУ использовала уязвимости шифровального оборудования Crypto AG вплоть до 2018 года. В публикациях о секретной операции ЦРУ и БНД отмечается, что Китай и Россия никогда не использовали для шифрования машины Crypto AG, так как не доверяли их производителям.

Операция «Тезаурус»

Компанию Crypto AG основал в Швейцарии в 1952 году изобретатель Борис Хагелин. Он родился в 1892 году в Российской империи, в семье шведского промышленника, учился в Санкт-Петербурге и Стокгольме, в 1930-х разрабатывал шифровальные машины в компании Эммануила Нобеля, а после оккупации Норвегии нацистской Германией бежал в США. Там он продал портативную шифровальную машину американским военным, которые успешно использовали ее в годы Второй мировой войны и войны в Корее.

В США Хагелин познакомился с Уильямом Фридманом, которого называют отцом американской криптологии. Их дружба продолжилась после того, как Хагелин уехал в Швейцарию. Как пишет The Washington Post, в 1951 году Фридман убедил Хагелина продавать свои новейшие наработки только странам, одобренным американским правительством. Таким образом, сразу после основания в 1952 году Crypto AG продавала новейшие машины США и их союзникам, а «неодобренные страны» покупали устаревшие машины, которые в Америке умели взламывать.

В 1960-х, когда на смену механическим шифровальным машинам пришли электронные, Crypto начала производить шифровальные машины двух типов: полностью безопасные, для США и их союзников, и небезопасные – их могло взламывать Агентство национальной безопасности США.

Операция «Рубикон»

В 1970-х годах ЦРУ и БНД договорились о покупке Crypto AG. В начале 1990-х западногерманская спецслужба из опасений быть раскрытой продала свою долю ЦРУ, которое оставалось единственным владельцем компании вплоть до 1993 года. При этом данными, полученными от взлома машин, произведенных этой фирмой, американцы продолжали пользоваться вплоть до ее ликвидации в 2018 году.

Пик операции «Тезаурус» (впоследствии она была переименована в операцию «Рубикон») пришелся как раз на 1970-е и 1980-е годы. Так, во время переговоров между Израилем и Египтом в Кемп-Дэвиде в 1978 году США получили возможность перехватвать секретные донесения, которые делегация египетского президента Анвара Садата отправляла в Каир.

Во время Исламской революции 1979 года в Иране и захвата заложников в посольстве США в Тегеране ЦРУ и АНБ имели доступ к зашифрованным коммуникациям революционного правительства, которое тоже пользовалось продукцией Crypto AG. В 1982-м во время Фолклендской войны США передавали Великобритании перехваченные сообщения аргентинских военных.

Первые подозрения

В 1986 году президент США Рональд Рейган объявил, что США перехватили сообщения ливийских официальных лиц, причастных к взрыву в берлинской дискотеке «Ла Белль» – жертвами теракта стали три человека, в том числе двое американских военных. После этого спецслужбы стран мира впервые усомнились в безопасности криптографического оборудования Crypto AG. Вскоре после выступления Рейгана в Иране был задержан и допрошен сотрудник Crypto, занимавшийся продажами оборудования в Исламской республике. Вскоре его отпустили, но в начале 1990-х арестовали. Отпущен он был только после того, как Crypto заплатила за него выкуп в размере $1 млн. Средства предоставила БНД.

О связях Crypto с американской разведкой впервые сообщила в 1995 году газета The Baltimore Sun. После этого, пишет The Guardian, несколько стран отказались от использования шифровального оборудования компании. В самой Crypto публикацию американской газеты тогда назвали слухами.

При этом большинство рядовых сотрудников компании, скорее всего, не знали о том, что она тайно сотрудничает с ЦРУ. Единственный инженер Crypto, которому работа шифровальных алгоритмов обрудования казалась подозрительной, был уволен из компании в 1977 году.

Расследование

Как пишет BBC News, правительство Швейцарии с самого начала знало, что американские спецслужбы имели доступ к оборудованию Crypto AG. В Швейцарии публикация расследования о связи Crypto и ЦРУ вызвала шок – в том числе и потому, что бросает тень на идею швейцарского нейтралитета и возвращает государству репутации страны, которая «сделает что угодно, если назначить правильную цену».

В январе 2020 года, после запросов от СМИ, работавших над расследованием о связи Crypto AG с ЦРУ, минобороны Швейцарии начало официальное расследование. Следственную группу возглавил отставной судья Верховного суда Швейцарии, первые выводы должны быть обнародованы в июне.

Представитель министерства Каролина Борен заявила, что «события, о которых идет речь, уходят корнями в 1945 год, и восстановить их и интерпретировать в современном контексте затруднительно».

На время расследования Швейцария приостановила продажу криптографического оборудования Crypto International AG – компании, которая производила шифровальные машины на экпорт после ликвидации Crypto AG в 2018 году.