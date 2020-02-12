Сандра Баллок рассказала о детях: «Когда они поступят в колледж, я куплю квартиру на этой же улице»

12.02.2020, 15:16, Разное

Сандра была на месте интервьюера — вела беседу с Энистон для мартовского номера журнала Interview, обложку которого Джен украсила, но и сама рассказала кое-что личное. Вначале выяснилось, что в 90-х обе актрисы встречались с одним и тем же парнем — звездой сериала «Схватка» Тейтом Донованом. Именно он когда-то их и познакомил. Затем разговор зашел о детях.

Иногда я даже слышу океан, вижу его, слышу смех, вижу бегущих детей, слышу лед в стакане, чувствую запах готовящейся еды. Приятная картинка в моей голове, — призналась 51-летняя Дженнифер Энистон.

Сандра и Дженнифер

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Публикация от Interview Magazine (@interviewmag)11 Фев 2020 в 9:09 PST

Сандра с сыном ЛуиСандра, будучи уже опытной мамой двоих детей, которых она усыновила в 2010 и 2015 годах, поддержала разговор:

Я смотрю на тех, у кого есть дети, и все время думаю: как правильно их растить — объяснить им разницу между правильным и неправильным, показать, как выглядит доброта, когда ее действительно трудно найти во всем происходящем на экране? — сказала Баллок. Дженнифер добавила, что можно всячески оберегать свое чадо, но когда-нибудь ему исполнится 18 и он будет жить самостоятельно.

Только не мои дети! Я выбрала для них места, где они могут учиться в колледже, потому что там их маме будет комфортно жить. И сказала: «Вы можете поступить в какой-нибудь из этих трех колледжей, потому что я собираюсь купить квартиру на этой же улице, — ответила Сандра.

Баллок с детьми и возлюбленным Брайаном РэндалломНапомним, уже около пяти лет Баллок живет в гражданском браке с фотографом Брайаном Рэндаллом. Он не публичный человек — не появляется на красных дорожках, зато отлично ладит с детьми Сандры и очень любит проводить с ними время дома.