«Ему стоит почаще покидать Голливуд»: фермеры отреагировали на эмоциональную речь Хоакина Феникса о коровах

12.02.2020, 15:15, Разное

Минувшая, 92-я по счету церемония присуждения наград премии «Оскар» запомнилась не только обилием мемов, красивых нарядов, но и рядом душещипательных речей от главных лауреатов. Пальму первенства в плане последнего по праву держит Хоакин Феникс: известный экоактивист разразился настоящим монологом о замаливании грехов, превосходстве белого человека, а также о злоупотреблении ресурсами бедных… коров. Впрочем, лучше приведем его слова дословно.

Я очень благодарен за награду. Но я не чувствую свое превосходство над коллегами по номинации или кем угодно в этом зале, потому что мы все разделяем одну и ту же любовь – любовь к кино. И эта форма выражения дала мне самую необычную жизнь. Не знаю, где бы я был без нее. Но думаю, что величайший дар, что она дала мне, – это возможность говорить за тех, у кого нет голоса. Я думал о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись все вместе. Говорим ли мы о гендерном неравенстве, расизме, квир-правах, правах коренных народов или правах животных — мы говорим о борьбе с несправедливостью. Мы говорим о борьбе с верой в то, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид имеют право безнаказанно доминировать, использовать и контролировать других, — сказал со сцены Феникс.

Говоря о контроле, Хоакин внезапно для многих пустился в рассуждения о парнокопытных:

Мне кажется, мы слишком оторвались от природы. Многие из нас эгоцентрично смотрят на мир. Мы считаем себя центром Вселенной. Мы расхищаем природные ресурсы. Мы считаем, что имеем право искусственно осеменять корову и красть у нее теленка, хоть и безошибочно слышим тоску в ее крике. Затем мы берем молоко, предназначенное для ее теленка и добавляем его в свой кофе или хлопья.

Хоакин Феникс во время благодарственной речи на «Оскаре»Коллеги по ремеслу — видимо, уже давно перешедшие на кокосовое, овсяное и другие виды альтернативного молока, — встретили слова Феникса аплодисментами. Но фермеры, в адрес которых и были направлены его нападки, обиделись. О чем не преминули сообщить вчера в официальном заявлении на нескольких американских порталах. От лица Национальной федерации производителей молока говорил некто Алан Бхерга:

У нас, конечно, свободная страна со свободой самовыражения, но нам бы хотелось, чтобы Хоакин Феникс разговаривал с нами, а не о нас. Сделай он это, то многое бы узнал о том, как сильно молочных фермеров заботит благосостояние животных. Это не первый случай, когда он делает подобные заявления, но в данном случае его слова привлекли больше внимания, так как были сказаны во время благодарственной речи на «Оскаре».

Другая молочная фермерша, Кэрри Месс из Висконсина, высказалась еще более резко в своем блоге Dairy Carrie:

Тебе стоит иногда выбираться за пределы Голливуда, Хоакин. Настоящая природа совсем не там — она здесь с нами, и у нас сегодня прекрасный день. Я уважаю твою точку зрения. Но и ты пойми, что нет никого более связанного с природой, чем сами фермеры, которые работают в таких местах, о которых ты даже не слышал, и заботятся о земле и животных. Мы взяли курс на осознанное потребление задолго до того, как это стало крутым.

И наконец, третий фермер Тина Хинчли рассказала изданию Milwaukee Journal Sentinel о том, как на самом деле происходит забор молока у коров:

Заменитель молока, который мы даем теленку, — это лучшая формула из возможных. Это сухое молоко со всеми необходимыми витаминами. Да, теленок обычно мычит на нас, когда мы его кормим. Но это не тоскливый крик — таким образом он привествует нас, как бы говорит: «Ура, няньки тут, теперь я могу поесть». Ведь именно это ему нужно, и именно это мы ему даем.