«Скучно было»: школьники изуродовали около 20 автомобилей в Зеленограде

12.02.2020, 15:07, Новости дня

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Разбитые стекла и зеркала обнаружили у своих машин десятки жителей Зеленограда. Судя по всему, объект для нападения вандалы выбирали в случайном порядке. Полиции удалось задержать подозреваемых по горячим следам.

Ночная забава зеленоградских подростков пропала в объектив камеры наблюдения: четверо школьников арматурой разбивают стекла в машине местного дворника. Осколки стекол и в салоне, и на капоте. Дворник удивляется, кому помешала его машина. Жители района говорят, что подростки в ночь с 7 на 8 февраля так веселились.

"Я его спрашиваю: зачем это делали. Он говорит: скучно было. Он вызывающе себя вел, улыбался, говорил, что ему ничего не будет, геройствовал и обзывал полицейских", — рассказывает потерпевший Андрей Пливанов.

Подростков поймали по горячим следам. Полицейские вызвали родителей, составили протокол и отпустили школьников домой. Но при этом начали и расследование.

По какому принципу подростки выбирали автомобили, непонятно. Ясно одно: в ту ночь школьники решили гулять недалеко от дома и разбивали машины во дворах по соседству.

В полицию обратились почти 20 владельцев автомобилей. Общий ущерб еще предстоит посчитать. Виктору Смирнову на восстановление машины теперь нужно более 60 тысяч рублей.

"Лобовое стекло разбито, заднее стекло разбито, боковое зеркало разбито. Лакокрасочное покрытие на багажнике повреждено", — показывает потерпевший Виктор Сминов.

С разбитыми стеклами и зеркалом на машине передвигаться нельзя, говорит Виктор. Ему автомобиль жизненно необходим. Каждый день он ездит на работу в Москву. Теперь жители Зеленограда ждут окончания расследования, чтобы получить с родителей подростков компенсацию на восстановление машин. Но юристы предупреждают, что суды могут затянутся на год или два.

Текст:

"Вести-Москва"



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«Скучно было»: школьники изуродовали около 20 автомобилей в Зеленограде

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