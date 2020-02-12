США о Минских соглашениях: Россия должна прекратить агрессию

12.02.2020, 15:06, Новости дня

Россия должна прекратить агрессию против Украины. Об этом 12 февраля заявило в Facebook посольство США в Киеве.

«Через пять лет после согласования Комплекса мер по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства», – сказано в сообщении.

🇺🇦 Через 5 років після узгодження Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу українці все ще гинуть внаслідок…

Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

С начала войны на Донбассе весной 2014 года погибли, по данным представительства США в ОБСЕ, 13 тыс. человек.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. «Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – «ГОРДОН») окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента [Украины Владимира] Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен», – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никакие изменения в Минские соглашения вноситься не будут.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с «экспертами» из «ЛДНР».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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США о Минских соглашениях: Россия должна прекратить агрессию

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