Врача-стоматолога, трижды отказавшей лечить ВИЧ-инфицированных, уволили

12.02.2020, 15:06, Новости дня

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В Самаре уволили врача за отказ лечить ВИЧ-инфицированных. Суд первой инстанции согласился с позицией поликлиники о недопустимости в отказе о помощи. На этой неделе жалобу врача рассмотрел уже Самарский областной суд, который также встал на сторону медицинского учреждения.

Напомним, история началась в 2015 году. Тогда врач-стоматолог в первый раз отказала в лечении ВИЧ-инфицированному пациенту. Мужчина написал жалобу. По данным издания "ВК онлайн", повторный случай произошел в 2019 году — девушка нуждалась в экстренной стоматологической помощи, врач опять отказалась принять ее. Однако пациентке оказали помощь другие врачи клиники. Этот эпизод повлек заседание врачебной комиссии, по итогам которого врачу вынесли выговор. Тем не менее, спустя месяц стоматолог отказалась от еще одного ВИЧ-инфицированного пациента.

Как сообщают "Вести Самара", третий отказ повлек увольнение сотрудника клиники. Женщина-врач не согласилась с таким решением и подала в суд. В свою очередь суд, учитывая то, что в медучреждении присутствовали необходимые средства защиты, счел отказ в лечении недопустимым. Пациенты с ВИЧ-инфекцией имеют право на полноценную медицинскую помощь в той стоматологической клинике и тем врачом, которого они выбрали. Суд первой инстанции согласился с доводами клиники, тем самым решение об увольнении осталось в силе.

Текст:

ГТРК "Самара"



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Врача-стоматолога, трижды отказавшей лечить ВИЧ-инфицированных, уволили

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