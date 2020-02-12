Кравчук об идее продавать воду в Крым: Мы все покупаем в России и часто переплачиваем. Время доброй воли прошло

12.02.2020, 15:06, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne 11 февраля заявил, что Украина не может проявить добрую волю в вопросе подачи воды на аннексированный РФ полуостров.

В ответ на вопрос журналиста Вячеслава Пиховшека, могли бы украинские власти проявить добрую волю и начать поставки воды на нуждающийся в ней полуостров, экс-президент ответил, что РФ законодательно присоединила к себе полуостров, поэтому времена «доброй воли» в отношениях с ней для Украины уже в прошлом.

«Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся покупать и платить и за газ, и за воду как должно быть. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос… Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло», – добавил первый президент Украины.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

11 февраля Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил это со сдачей всех украинцев полуострова.