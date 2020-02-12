Вылечившийся от коронавируса гражданин КНР остался в Чите и ждет воссоединения с семьей

12.02.2020, 15:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Гражданин Китая Ван Юньбинь, выписанный из краевой инфекционной больницы после лечения от коронавируса, намерен остаться в Чите и ждать воссоединения с семьей. Его жену и ребенка должны выписать 14 февраля по окончании карантина.

Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников, навещавший чету китайца в больнице.

Он подробно рассказал о том, как проходило лечение.

"При поступлении состояние пациентов было ближе к удовлетворительному. Тяжелых симптомов не наблюдалось. И никаких особых симптомов, указывающих на коронавирус, у пациентов не было отмечено. Были банальные явления ринита и катаральные. Правда, у ребенка наблюдалась температура, а также кашель и рвота", — рассказал Кожевников.

Министр отметил, что после получения положительного результат на коронавирус, семью разделили по разным боксам. Жена и дочь Ван Юньбиня не заразились от него, но были отправлены на карантин, как контактирующие с больным лица.

Тактика ведения лечения, по словам Кожевникова, не отличалась от обычной противовирусной терапии. При этом были использованы все рекомендации министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к врачам, в тот же день его госпитализировали и выявили заражение новым коронавирусом.

Напомним, что в конце января в РФ обнаружили два случая заражения коронавирусом — у граждан КНР в Забайкальском крае и в Тюменской области. В данный момент оба пациента здоровы и выписаны из больниц.

Таким образом, в РФ больше нет инфицированных коронавирусом.

В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 45 тысяч случаев этого заболевания. 1114 человек скончались, выздоровели около пяти тысяч человек. Иностранные государства продолжают эвакуацию своих граждан из Китая.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Вылечившийся от коронавируса гражданин КНР остался в Чите и ждет воссоединения с семьей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В РЖД захотели вдвое увеличить штрафы за правонарушения в поездах

21.01 / Питт рассказал о придуманном для него Ди Каприо странном прозвище

28.12 / За 10 лет в Афганистане погибло более 100 тыс. мирных жителей – ООН

10.02 / Лавров раскритиковал ЕС за одержимость санкциями

16.12 / Россия без сердца. Врач-кардиолог о том, почему для Минздрава пациенты с редкими заболеваниями — статистическая погрешность

02.02 / Американцам объяснили, чем страшен российский «Солнцепек»

30.12 / Синоптики рассказали о погоде на новогоднюю неделю в Москве

17.01 / Эксперт: В Египте призывают ввести войска в Ливию и показать Турции «кузькину мать»

08.01 / Известны результаты первый проб лечения рака ультразвуком

18.12 / В Харьковской области правоохранители выявили незаконную переправку товаров из Украины в РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика