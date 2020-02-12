Круизному лайнеру с переносчиками коронавируса разрешили зайти в порт Камбоджи

12.02.2020, 15:05, Новости дня

Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру Westerdam с 1 тыс. 455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту зайти в порт, сообщила компания-оператор судна Holland America Line. Ранее Япония запретила кораблю заходить в ее порты, заявив, что среди пассажиров есть больные коронавирусом.

Оператор сообщил, что лайнер направляется в Сиануквиль в Камбодже, передает ТАСС.

Ожидается, что он прибудет в 7.00 по местному времени (3.00 мск) в четверг и останется в порту на несколько дней.

Пассажирам позволят сойти на берег, «все разрешения получены». В Holland America Line поблагодарили власти Камбоджи за поддержку.

При этом ранее министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон заявил, что республика не разрешит Westerdam зайти в порты, если такой запрос поступит.

«Наша приоритетная задача заключается в том, чтобы предотвратить распространение коронавируса внутри страны», – подчеркнул он.

Министр отметил, что «Сингапур на значился в маршруте следования лайнера».

Лайнер с 1 тыс. 455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в несколько японских портов – на остров Исигаки и в город Наха (Окинава) на юге страны, а также посетить Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока). Конечной точкой маршрута должна была стать Йокогама, откуда планировалось начать новый тур.

Однако планы были отменены по настоянию Японии, которая заявила, что на борту лайнера якобы есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.

После заход в свои порты запретили Таиланд, Филиппины, а также Тайвань.

Сообщалось, что на этом лайнере находятся граждане России.

Кроме того, лайнер Diamond Princess оказался в карантине у берегов Японии, так как среди пассажиров был житель КНР (он сошел в Гонконге), у которого обнаружен коронавирус. По последним данным, общее число заболевших на корабле уже достигло 130 человек. На судне находятся 24 россиянина, в том числе и дети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия Токио в связи с ситуацией вокруг Diamond Princess.