Под Архангельском отпустили задержанного по запросу Украины активиста антимайдана Бенеса Айо

12.02.2020, 15:05, Новости дня

Во вторник под Архангельском задержали ополченца ДНР, активиста «антимайдана» Бенеса Айо, ему грозила депортация на Украину. Однако в среду его отпустили на свободу, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Слава Богу, уже отпустили», – передает слова Шаргунова Regnum.

О его задержании сообщал в том числе писатель Захар Прилепин.

«Архангельской области задержан Бенес Айо, наш товарищ, активный участник Антимайдана на Донбассе, служил в нашем батальоне. Архангельские власти собираются выдать его Украине. Может, их самих выдать?» – написал он в своем Facebook.

СМИ сообщали, что ему также грозила депортация в Латвию, где он объявлен в розыск. Утверждается, что в Архангельской области он участвовал в протестах против строительства полигона в Шиесе.

Бенеса Айо называют одним из самых известных ополченцев Донбасса, известен под прозвищем «Черный Ленин» из-за темного цвета кожи и своих политических взглядов. Родился в Латвии. В 2005 году организовал акцию против визита на тот момент президента США Джорджа Буша в Латвию, за что был арестован и приговорен к девяти месяцам тюрьмы. После этого переехал в Лондон.

В 2013 году оказался в Палестине, участвовал в акциях против Израиля.

В 2014 году приехал в Донбасс, в Донецке был арестован 1 апреля за «подготовку вооруженного переворота» и депортирован в Великобританию, в мае снова пытался вернуться на юго-восток Украины и на этот раз был депортирован в Латвию, где против него завели дело. В начале 2015 года бежал из страны, находясь под следствием, и снова попал в Донбасс, где стал ополченцем.



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Под Архангельском отпустили задержанного по запросу Украины активиста антимайдана Бенеса Айо

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