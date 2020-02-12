Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет с возлюбленной Екатериной Тулуповой

12.02.2020, 15:04, Разное

Телеведущий Дмитрий Шепелев, бывший избранник скончавшейся от рака в 2015 году певицы Жанны Фриске, впервые вышел в свет с новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара состоит в отношениях вот уже три года, но личную жизнь прежде не афишировала.
Дмитрий Шепелев принял предложение избранницы и посетил с ней светское мероприятие, организованное участниками «Дневника женского клуба». Соответствующими снимками Екатерина Тулупова поделилась с Instagram-аудиторией. Судя по содержанию поста к кадрам, дизайнер осталась довольна проведенным с телеведущим временем, назвав его «любимым мужчиной», а мероприятие – «фееричным».

В комментариях Instagram-подписчики Екатерины Тулуповой порадовались за неё и пожелали крепкого семейного счастья. Многие констатировали, что пара «отлично смотрится».



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Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет с возлюбленной Екатериной Тулуповой

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