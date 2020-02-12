Жители России могут получить возможность на 5 лет раньше выходить на пенсию

12.02.2020, 15:04, Разное

В среду, 12 февраля, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, согласно которому жители РФ смогут на 5 лет раньше получать пенсию. Основным условием для этого является накопление средств в НПФ (негосударственный пенсионный фонд).

Депутаты Госдумы рассматривали в первом чтении инициативу о выходе на пенсию мужчинам в 60, а женщинам – в 55 лет осенью минувшего года. Тогда к законопроекту был ряд замечаний со стороны профильных ведомств. К примеру, Банком РФ отмечалось, что право на получение негосударственной пенсии может быть просто прописано в договоре между определённым гражданином страны и НПФ. Таким образом, снижение пенсионного возраста по НПО позволит развивать данный инструмент для накопления средств на старость. При этом ряд экспертов считает, что повышать привлекательность НПФ следует расширением налоговых льгот для россиян и созданием базы софинансирования работодателями.

По мнению Юрия Ногина, директора рейтингов финансовых институтов НРА, НПФ в дальнейшем будут активно продвигать идею снижения возраста для получения пенсии, но это вряд ли поможет значительно увеличить количество участников.