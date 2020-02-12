Кремль анонсировал встречу Путина с группой по поправкам к Конституции

12.02.2020, 14:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 13 февраля проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в пресс-службе Кремля.

«13 февраля Владимир Путин проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В ней примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий песков также сообщал, что13 февраля эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.



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Кремль анонсировал встречу Путина с группой по поправкам к Конституции

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