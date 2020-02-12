Сын экс-генпрокурора России Артем Чайка занялся геологоразведкой

12.02.2020, 14:57, Новости дня

Бизнесмен Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России, а теперь полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, стал единственным владельцем компании ООО «Аэрис», которая была зарегистрирована вчера, 11 февраля.

По данным СПАРК, ее основной вид деятельности – геологоразведочные работы, изучение недр и «воспроизводство минерально-сырьевой базы», а также венчурное инвестирование. Уставный капитал компании – 10 тысяч рублей.

Артем Чайка является совладельцем еще 14 компаний, а также возглавляет общественную организацию «Международный конгресс промышленников и предпринимателей». В 2019 году самым быстрорастущим в стране бизнесом на рынке пищевой соли, по данным «Руспродсоюза», стал иркутский Третский солерудник, который принадлежит ООО «ВСТПК» (90% принадлежит Артему Чайке, остальные 10% – у гендиректора солерудника Михаила Карамушки). Также Артем Чайка является совладельцем девелоперской компании 3S Property Development, которая занимается строительством в Москве и в Московской области.

 

В последние годы оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали нескольких громких расследований про Юрия Чайку, который тогда занимал пост генпрокурора, и про бизнес его сыновей – Игоря и Артема. Самое громкое из них вышло 1 декабря 2015 года и рассказывало о бизнесе окружения генпрокурора, в частности, о рейдерском захвате его старшим сыном Артемом речного пароходства. Также Навальный обратил внимание на то, что у Артема Чайки есть дорогая недвижимость в Греции и Швейцарии, счета в швейцарских банках.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Артема Чайку в «список Магнитского». В ведомстве считают, что сын бывшего генпрокурора России использовал служебное положение своего отца для получения государственных контрактов и оказания давления на конкурентов. Свое включение в санкционный «список Магнитского» Артем Чайка назвал тогда попыткой оказать давление на прокуратуру. По его словам, попытка властей США «обречена на провал».



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Сын экс-генпрокурора России Артем Чайка занялся геологоразведкой

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