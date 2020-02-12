Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в суде после приговора за вымогательство 10 млн рублей

12.02.2020, 14:57, Новости дня

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве. Эту информацию подтвердили в Мосгорсуде и в СК. 

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Осужденный признал вину, Чертановский районный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии строгого режима (в Мосгорсуде подчеркнули, что наказание назначили ниже низшего предела – статья предполагала от 7 до 15 лет лишения свободы).

После оглашения приговора Свиридов покончил с собой в зале.

Обвиняемый пришел в суд с наградным пистолетом. 

«Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», – сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде», – добавили в СК. 

В телеграм-каналах сообщается, что у Свиридова была четвертая стадия рака. «Защита просила смягчить срок, за это даже выступала сторона потерпевших. Но суд остался при своем», – говорится в одном из сообщений. 

До решения суда бывший сотрудник ФСИН был под подпиской о невыезде.



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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в суде после приговора за вымогательство 10 млн рублей

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