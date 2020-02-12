В Кремле оценили идею Украины «обменять» воду для Крыма на Донбасс

12.02.2020, 14:51, Новости дня

Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Крым не может быть объектом каких-либо разменов», – цитирует ТАСС Пескова. 

По его словам, водоснабжение полуострова обеспечивается в рамках существующих программ развития. 

«Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению — на коммерческой или на иной основе – они могут быть рассмотрены», – добавил Песков.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. В Крыму ответили, что РФ не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи воды на полуостров. 

Тем временем экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил продавать РФ воду для Крыма.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.



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В Кремле оценили идею Украины «обменять» воду для Крыма на Донбасс

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