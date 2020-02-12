Матвиенко предложила сделать Байкал федеральной территорией

12.02.2020, 14:44, Новости дня

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею создания «федеральных территорий» и предложила отнести к ним озеро Байкал и космодром Восточный.

По мнению Матвиенко, закрепление за Байкалом статуса федеральной территории поможет «сохранить и спасти» его, передает ТАСС. 

«У меня всегда болит душа за озеро Байкал с тем, чтобы сохранить это озеро для потомков, чтобы обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», – отметила Матвиенко. 

Спикер Совфеда подчеркнула, что особый статус должны получить военные объекты и космодром «Восточный».

«Понятно, что это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьезнейшая технологическая, научная база. Это и жилье для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее», – добавила она.

Ранее с предложением внести в Основной закон понятие «федеральных территорий», требующих особого управления из федерального центра выступил спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов. 

Сенатор Андрей Клишас пообещал внимательно изучить предложение Харитонова.



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Матвиенко предложила сделать Байкал федеральной территорией

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