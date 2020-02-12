Робби сыграет с Бейлом в ленте Расселла

12.02.2020, 14:42, Новости дня

Голливудская актриса Марго Робби исполнит одну из ролей в новой картине режиссера Дэвида О. Расселла. Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом также выступит сам режиссер.

Название картины пока не названа. Известно, что по жанру это будет драма. В картине также будет играть актер Кристиан Бейл.

Производством ленты займется продакшн New Regency в рамках соглашения с 20th Century Studios. Продюсером будет Мэтью Будман.

На данный момент недавние фильмы с участием Марго Робби – «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин» и «Скандал». За роль в последнем актриса в 2020 году была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана», но этот приз вручилли Лоре Дерн («Брачная история»).