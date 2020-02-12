Украина утвердила безвиз с Маршалловыми Островами

12.02.2020, 14:42, Новости дня

12 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Маршалловыми Островами. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы Острова. Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы Острова об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней», – написал он.

Маршалловы Острова являются ассоциированным с США государством в Тихом океане. Оно является одним из самых маленьких государств мира. Кабмин Украины проголосовал за безвиз с этой страной 17 ноября 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Украина утвердила безвиз с Маршалловыми Островами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Местные власти оправдались за выставление счета селянам за несуществующий водопровод

04.02 / «Плата за транспортировку была всегда». Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

17.12 / НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении компенсации на оплату жилья

31.12 / В 2020 году транзит газа через Украину может достигнуть 75 млрд м³ – Коболев

24.12 / Российский борец Семенов получил серебро Европейских игр 2019 года

09.12 / МВФ назвал условия для экономического успеха Украины

14.01 / Медведчук раскритиковал возможность резкого повышения зарплат депутатов Рады

06.12 / Россияне назвали «героя нашего времени»

23.12 / Мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой оштрафовали за пикеты у Кремля

07.01 / На Донбассе были ранены двое украинских бойцов – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика