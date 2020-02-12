Украина утвердила безвиз с Маршалловыми Островами

12.02.2020, 14:42, Новости дня

12 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Маршалловыми Островами. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы Острова. Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы Острова об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней», – написал он.

Маршалловы Острова являются ассоциированным с США государством в Тихом океане. Оно является одним из самых маленьких государств мира. Кабмин Украины проголосовал за безвиз с этой страной 17 ноября 2019 года.