Суд: ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове эксплуатировали незаконно

12.02.2020, 14:31, Новости дня

ТЦ "Зимняя вишня" эксплуатировали незаконно. Такое решение было вынесено кассационным судом. Акт о вводе в эксплуатацию объекта был признан недействительным. Властям Кемерово не удалось оспорить решение, вынесенное уже двумя инстанциями, передает ГТРК "Кузбасс".

Напомним, пожар в комплексе "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли шестьдесят человек, большинство из которых — дети. По результатам расследовании было установлено, что Управление Госстройнадзора не имело права выдавать разрешение на работу торгового центра, так как он не соответствовал требованиям технического регламента.

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ГТРК "Кузбасс"