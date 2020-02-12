Полиция проверит видео с «выгулом» полуобнаженной девушки на цепи в ТЦ

12.02.2020, 14:31, Новости дня

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В соцсетях обсуждают видео, снятое в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. На нем запечатлено, как мужчина водит на цепи девушку в нижнем белье и маске в духе БДСМ. Администрация ТЦ в этой связи обратилась в полицию.

"Группа молодых людей снимала девушку в нижнем белье на территории торгово-развлекательного центра, – цитирует представителя администрации РИА Новости. – Они снимали на камеру также и сотрудников службы безопасности, пытаясь словесно спровоцировать их на конфликт и задержание".

В региональном управлении МВД сообщили, что соответствующее заявление действительно поступило.

Видеоролик опубликовал в Instagram известный нижегородский блогер Илья Молодцов. Вскоре он привлек внимание СМИ, а затем и правоохранительных органов.

 

 

 

 

 

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Публикация от Илья Молодцов (@dvad_3) 10 Фев 2020 в 1:29 PST

Молодцов прославился в Нижнем Новгороде своими скандальными перформансами. Так, например, в августе 2019 года он "прокатился" по улицам на сделанном из картона автомобиле. Еще на одном видео, опубликованном в блоге Молодцова, запечатлено, как он на спор ложится под движущийся грузовик.



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Полиция проверит видео с «выгулом» полуобнаженной девушки на цепи в ТЦ

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