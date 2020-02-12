«Резонанс сделать»: хабаровский маньяк назвал мотив нападения на женщин

12.02.2020, 14:31, Новости дня

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Задержанный в Индустриальном районе Хабаровска 43-летний мужчина, которого местные жители прозвали "маньяком из Южного", объяснил нападения на женщин желанием вернуть бросившую его возлюбленную. В содеянном он сознался, но своей вины не признал, свидетельствует запись допроса подозреваемого.

 

"Задержан за нанесение тяжких телесных. Преступления делал из-за девушки, я хотел вернуть её таким образом назад, резонанс сделать. План не сработал", — рассказал задержанный.

Нападения на женщин произошли 5 и 8 февраля на улицах Ворошилова и Панфиловцев, обе пострадавшие получили серьезные ножевые ранения. После второго случая местные жители начали патрулировать улицы района, дабы предотвратить новые нападения.

А останавливаться злоумышленник и не думал: в день задержания он планировал еще одну "вылазку", но в дверь постучали стражи порядка.

"Вчера вот на работе одна говорила, что маньяк в Южном завёлся. Конечно, я предположил, что это обо мне — кто там ещё может завестись?!" — с усмешкой заметил подозреваемый.

Он увлекался боевыми искусствами с применением холодного оружия и не выходил из дома без ножей. Отчим злоумышленника утверждает, что в тот всегда был несколько оторван от действительности и нередко проявлял агрессию, в том числе и по отношению к нему. В 2017 году пасынок даже попытался зарезать гражданского супруга своей матери, но был остановлен полицейскими.

"Виноватым я себя не чувствую. Нас такими сделали", — подытожил подозреваемый.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Вероятнее всего, мужчину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.



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«Резонанс сделать»: хабаровский маньяк назвал мотив нападения на женщин

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