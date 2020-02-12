Центробанк Белоруссии снизил процентную ставку в стране

12.02.2020, 14:31, Новости дня

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Национальный банк Белоруссии в ходе заседания правления решил снизить ставку рефинансирования с 9% годовых до 8,75%, сообщил регулятор передает ТАСС.

"В сообщении отмечается, что ставка рефинансирования в Белоруссии снижена с 19 февраля 2020 года с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт также снижается — с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8% до 7,75%.

В ноябре 2019 года ЦБ страны заявил, что регулятор намерен стать операционно независимым, а его руководство готово на закрепление ответственности за достижение цели по инфляции на законодательном уровне.

Как подчеркнул глава белорусского центробанка Павел Каллаур, такое намерение означает отставку в случае невыполнения этой цели.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в Банковский кодекс, где будет определено, "что если цель по инфляции не будет выполняться, то это не повод, а по сути обязанность нас отправить в отставку".



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Центробанк Белоруссии снизил процентную ставку в стране

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