В Пуэрто-Рико у расстрелянного ребенка под одеждой нашли 151 сверток с наркотиками

12.02.2020, 14:31, Новости дня

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В Пуэрто-Рико четырехлетний ребенок пострадал в результате. Когда его доставили в больницу, под одеждой у него нашли 151 сверток с героином, передает Associated Press.

Как сообщили в местной полиции, инцидент со стрельбой произошел 10 февраля. Неизвестные открыли огонь в квартире, где ребенок жил с матерью, ее сожителем, 26-летним Джоном Эрнандесом, и двухлетней сестрой.

Вооруженный человек подкараулил Эрнандеса в месте, где шла торговля наркотиками, и погнался за ним. Эрнандес успел забежать в квартиру, но спастись ему не удалось. Преследователь застрелил его и ранил ребенка. Мальчик получил несколько Младшая сестра мальчика не пострадала, а матери в момент нападения не было дома.

Полиция выясняет, кто спрятал наркотики под одеждой ребенка. Пока что никто из подозреваемых не задержан.



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В Пуэрто-Рико у расстрелянного ребенка под одеждой нашли 151 сверток с наркотиками

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