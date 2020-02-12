Королева Великобритании Елизавета II продает свою московскую квартиру

12.02.2020, 14:30, Новости дня

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Королева Великобритании Елизавета II намерена продать одну из четырех элитных квартир, принадлежащих ей в Москве. Квартира расположена на "золотой миле" Москвы — в 1-ом Обыденском переулке у храма Христа Спасителя.

По данным Росреестра, Елизавета II имеет в собственности четыре квартиры в Москве, которые расположены в доме № 10 по 1-му Обыденскому переулку. Это жилье на первом, втором и четвертом этажах.

Общая площадь четырех квартир составляет 839 кв. м, общая кадастровая стоимость — 540 млн руб. На продажу выставлена квартира площадью 250 кв. м, отмечает 360tv.ru.

Стоимость 1 кв. м в этих квартирах составляет 1-1,5 млн руб. Среди квартир есть двухуровневые, стоимость 1 кв. м в которых достигает 2 млн руб.



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Королева Великобритании Елизавета II продает свою московскую квартиру

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