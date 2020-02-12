Путин назвал основную экономическую задачу

12.02.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.

Путин в своем выступлении подчеркнул, что устойчивость бюджетной системы необходимо сохранять, но этого недостаточно. По словам президента, важно обеспечить развитие и темпы развития, необходимые для российской экономики, передает РИА «Новости».

«В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России», – сообщил Путин.

Он также отметил, что необходимо актуализировать задачи по улучшению инвестклимата в России.

«Первое, что уже в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата? Мы об этом много говорим. Это всегда в последние годы находится в повестке дня нашей работы, но нужно актуализировать эти задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в послании», – сказал Путин.

На совещании глава государства заметил, что сейчас РФ накопила резервы – в частности, есть превышающий 125 млрд долларов Фонд национального благосостояния и международные резервы в 560 млрд, – которые гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России.

По его словам, текущие макропоказатели обеспечивают стабильность и снижают чувствительность российской экономики к перепадам глобальной конъюнктуры.

На совещании он также потребовал в полном объеме обеспечить финансирование всех заявленных социальных и инвестиционных планов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Путин назвал основную экономическую задачу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Выручка Snap выросла, но аналитики надеялись на большее

04.12 / Ким Чен Ын на белом коне проехал по местам боевой славы

09.12 / В Париже продолжается транспортный сбой из-за забастовки противников пенсионной реформы

11.02 / Xiaomi снимет с продаж смартфон Mi 9 после выпуска флагмана Mi 10

14.12 / Audi объявила цены на обновленный A6 Allroad 2020 модельного года

30.01 / Daily Telegraph — в США замолчали столкновение подводного аппарата с Титаником

31.01 / Путин и Меркель обсудили «сделку века»

11.12 / В Кремле существует план ликвидации государства Украина до 2024 года

07.01 / Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов

11.12 / Вынесен приговор экс-замглавы Росгеологии Горрингу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика