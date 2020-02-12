Путин назвал основную экономическую задачу

12.02.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.

Путин в своем выступлении подчеркнул, что устойчивость бюджетной системы необходимо сохранять, но этого недостаточно. По словам президента, важно обеспечить развитие и темпы развития, необходимые для российской экономики, передает РИА «Новости».

«В этой связи основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России», – сообщил Путин.

Он также отметил, что необходимо актуализировать задачи по улучшению инвестклимата в России.

«Первое, что уже в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата? Мы об этом много говорим. Это всегда в последние годы находится в повестке дня нашей работы, но нужно актуализировать эти задачи в данный момент времени, включая принятие законов, о которых шла речь в послании», – сказал Путин.

На совещании глава государства заметил, что сейчас РФ накопила резервы – в частности, есть превышающий 125 млрд долларов Фонд национального благосостояния и международные резервы в 560 млрд, – которые гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России.

По его словам, текущие макропоказатели обеспечивают стабильность и снижают чувствительность российской экономики к перепадам глобальной конъюнктуры.

На совещании он также потребовал в полном объеме обеспечить финансирование всех заявленных социальных и инвестиционных планов.