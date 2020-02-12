Путин не одобрил «икон» со своим ликом

12.02.2020, 14:30, Новости дня

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Появление икон с ликом Путина Кремль не приветствует. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из соцсетей о том, что в аэропорту Пулково в качестве сувениров в киосках продают иконы с изображением Владимира Путина.

И сам президент это не приветствует, добавил Дмитрий Песков. При этом помощник главы российского государства отметил, что подобные изображения неуместны и назвать их иконами вряд ли можно. РИА Новости напоминает, что в аэропорту Санкт-Петербурга продавались фото президента Путина в комплекте с иконой Святителя Николая Чудотворца. Обрамленный золоченым орнаментом сувенир продавался за 79 тысяч рублей.



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Путин не одобрил «икон» со своим ликом

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