США нанесли авиаудар по деревне на северо-востоке Сирии

12.02.2020, 14:30, Новости дня

Авиация ВВС США наносит удары по деревне к востоку от города Камышлы в сирийской провинции Хасеке, сообщают СМИ.

«Американская авиация наносит удары по деревне Хирбат-Амму к востоку от города Камышлы», – передает РИА «Новости» сообщение сирийского государственного телеканала Ikhbariya.

Также сообщается о вооруженных столкновениях между американскими военными и жителями деревни. Утверждается, что погиб один солдат США. Есть сведения, что военная колонна США после этого покинула деревню.

Ранее появились сообщения, что американцы открыли огонь по группе местных жителей, которые преградили путь военной колонне США в деревне Хирбат-Амму. Эта колонна направлялась к блокпосту сирийской армии. Погиб местный житель.

Накануне в США заявили, что атаки РФ или Сирии при ее поддержке на турецких военных в Идлибе пересекают «черту допустимых действий».



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США нанесли авиаудар по деревне на северо-востоке Сирии

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