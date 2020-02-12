Зеленский заявил, что Россия хочет восстановления СССР, а без Украины ей это не удастся

12.02.2020, 14:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Зеленский в интервью агентству «Интерфакс-Украина», обнародованном 11 февраля, заявил, что понимает планы РФ.

«Что хочет Россия, нам всем понятно. Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или «возвращении» территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза», – отметил Зеленский.

Говоря о восстановлении отношений между двумя странами, он предположил, что это возможно уже для будущих поколений.

«Время лечит раны. Для нынешнего поколения, я думаю, это самое сложное… Но Россия может сама этот вопрос сегодня начать решать. Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях. И вот в этой прагматике и будут отношения между людьми, когда не будет войны. То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут: окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматические экономические отношения», – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Зеленский заявил, что Россия хочет восстановления СССР, а без Украины ей это не удастся

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Путин ответил на вопрос о бессрочном пребывании президента у власти

10.02 / В Донбассе отреагировали на планы Киева построить базы в Мариуполе и Северодонецке

31.12 / Меркель в новогоднем обращении напомнила о глобальном потеплении

26.01 / Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову. Он получил 4 года колонии по «дадинской статье»

20.12 / Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности

06.02 / Как правильно чихать и кашлять

03.12 / Гусман высказался касательно тех, кто «вырезает» шутки в КВНе

09.12 / В 2019 году США отказывали в визе почти половине украинцев – Госдеп

23.12 / Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета

12.12 / Продажи премиальных автомобилей в ноябре выросли на 6 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика