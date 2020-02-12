В 2023 году Toyota представит «заряженный» хэтчбек Corolla GR

12.02.2020, 14:30, Разное

Представитель японского автопрома — компания Toyota готовит новую «заряженную» модель для рынка Европы. По имеющейся информации, в 2023 году производитель представит «горячую» версию хэтчбека Corolla GR.
На текущий момент большим спросом на японском и европейском рынках пользуется Toyota Yaris GR, но уже через 3 года производитель планирует представить в Великобритании более скоростное авто Corolla GR. Скорее всего, в Европе новинка составит конкуренцию таким моделям, как Hyundai i30 N и Ford Focus ST. В минувшем году производитель сообщал о начале работы над созданием «заряженной» версии хэтчбека.

В вариации для европейского рынка Yaris GR оснащается 3-цилиндровым турбодвигателем с рабочим объёмом 1,6 л, генерирующим мощность 257 «лошадей». По мнению специалистов, Toyota Corolla GR под капотом будет иметь 250-сильный агрегат и в отличие от актуальной полноприводной модели GR может оснащаться безальтернативным передним приводом.



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В 2023 году Toyota представит «заряженный» хэтчбек Corolla GR

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