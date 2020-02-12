Петр Порошенко о пятилетии Минских соглашений: главное – остановили наступление русских войск

12.02.2020, 14:30, Новости дня

КИЕВ – Ключевой задачей Минских соглашений – было остановить наступление русских регулярных войск, предотвратить окружение украинских воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских.

Об этом в своей статье на страницах интернет-издания «Украинская правда» пишет пятый президент Украины Петр Порошенко 12 февраля 2020 года в пятую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

«Главное, что дали Украине Минские соглашения – это драгоценное время. Время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социального кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок. Время для того, чтобы укрепить международную коалицию в поддержку Украины. Время, чтобы оборудовать и содержать в рабочем состоянии санкционный механизм против России», – отмечает Петр Порошенко.

Он считает, что украинская сторона в феврале 2015 года в Минске не приняла «никаких ультиматумов и благодаря поддержке немецких и французских партнеров добилась решения о прекращении огня без предварительных условий».

«Путин, напомню, настаивал, что в условиях якобы полного, по его данным, окружения около восьми тысяч украинских бойцов именно он должен диктовать эти условия: поднять белый флаг, оставить технику и сдаться в плен», – утверждает пятый президент Украины.

Зеленский о Путине

В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина», президент Украины Владимир Зеленский отметил, что президент России Владимир Путин понимает необходимость завершения войны на Донбассе.

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», – сказал Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, фрагменты которого «Интерфакс – Украина» опубликовал 11 февраля.

Напомним, что после многочасовых переговоров в столице Беларуси с 11 по 12 февраля 2015 года был выработан и согласован Комплекс мер в качестве механизма для выполнения Минских соглашений. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений состоит из пунктов по безопасности, решению гуманитарных и политических вопросов, других обязательств сторон. Документ – Комплекс мер – подписали участники Трехсторонней контактной группы – представители от Европейского Союза, России, Украины, и от самопровозглашенных непризнанных республик.

Пять лет Минску-2 – оценка России

В комментарии МИД России отмечается, что основные шаги по выполнению «Комплекса мер» по урегулированию конфликта на востоке Украины должны были быть сделаны до конца 2015 года.

«Пять лет назад в Минске, подписывая «Комплекс мер», представители Донецка и Луганска согласились оставаться в составе украинского государства при условии амнистии и наделения региона конституционно гарантированным особым статусом, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко обещал выполнить. Затем в Донбассе должны были пройти выборы и начаться восстановление контроля Киева над границей. Все это планировалось сделать до конца 2015 года», – говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

Российские дипломаты подчеркивают, что «к сожалению, ни одно из его [Комплекса мер] положений до сих пор не выполнено полностью».

«Процесс урегулирования осложняют агрессивная риторика Украины, критика Минских соглашений, призывы к их пересмотру, а также идеи введения в Донбасс международной оккупационной администрации под видом миротворческой миссии ООН, что противоречит "Комплексу мер"», – отмечается в сообщении.

О последствиях Минских соглашений

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что Минские соглашения, заключенные в феврале 2015 года, были призваны остановить дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе.

«Была цель остановить развертывание российской агрессии и предотвратить окончательный развал фронта после ряда котлов. Украинская армия на то время, в конце 2014, начале 2015 года была неспособна полноценно воевать, и необходимо было добиться отсрочки для укрепления обороноспособности страны. С этой точки зрения Минские соглашения свою миссию выполнили: война перешла в позиционный конфликт, были определены линии разграничения, Украина получила передышку и смогла укрепить свою армию», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, если бы Минские соглашения не были заключены в то время, со значительной долей вероятности можно было говорить о развертывании фронта, активных боевых действиях и на других украинских территориях.

«Нельзя исключать было ничего – фронт мог бы двигаться в сторону Киева. Но, сегодня мы видим, что Соглашения содержат в себе противоречивые позиции и трактуются сторонами по-разному: Украина требует сначала контроль над границей, а затем проведения выборов на Донбассе, а Россия – наоборот, выполнение политической части документа», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Политтехнолог считает, что на данном этапе, спустя пять лет с момента подписания Соглашений в Минске, можно говорить о том, что они не привели к завершению войны.

«Выполнение их одной из сторон на условиях противника – будет означать фактическое поражение, но эффективность или неэффективность Минских соглашений нужно трактовать с точки зрения поставленных руководством страны задач. Если задача – держать Россию на крючке санкций, укреплять экономику и обороноспособность Украины и обеспечить относительно консолидированную прозападную позицию общества без временно оккупированных территорий – Минские соглашения эффективны», – утверждает Дмитрий Бачевский.

Он отмечает, что сегодня кроме задач по выполнению Минска-2, Украине необходимо экономически «окрепнуть» для обеспечения реинтеграционного процесса разрушенных войной территорий с нелояльным населением.

Кардинальные задачи для прекращения войны

Руководитель проектов Аналитического центра Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха отмечает, что за шесть лет войны на Донбассе сформировалась категория людей, которые живут не в Украине, а в так называемых ДНР и ЛНР.

«Поэтому выборы на этой территории нам предлагается проводить для коллаборантов и выбирать из коллаборантов или тех, кто фактически воевал против Украины или поддерживал оккупацию Украины», – говорит Вадим Хомаха корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» о необходимости выполнения политических пунктов Минских соглашений и желании президента Зеленского провести выборы на Донбассе осенью 2020 года.

По его словам, выборы на временно оккупированных территориях могут пройти только на условиях Кремля – капитуляции Украины.

«Задача Путина одна – ликвидация Украины как страны, проведение выборов на Донбассе возможно только в единственном варианте – на условиях Путина. Решить ситуацию каким-либо другим путем невозможно, перспектив переговоров с оккупантами нет и быть не может. Обмен военнопленными, может пройти, но, как и в прошлый раз на невыгодных условиях для Украины, например, легализации бывшего президента Януковича и его окружения», – отмечает Вадим Хомаха.

По подсчетам экспертов, утверждает Вадим Хомаха, содержание самопровозглашенных республик обходится бюджету России около двух миллиардов долларов в год, зато позволяет держать в тонусе не только Украину, но и Евросоюз и США.

«Способ только один – либо Украина принимает капитуляцию, либо не принимает, и война продолжается», – подчеркивает Вадим Хомаха.

Реализация Минских соглашений, по его словам, должна затрагивать вопросы не только Донбасса, но и решать задачу – о возвращении Крыма.

«Минские переговоры – в юридическом смысле не имеют смысла потому, что они, подписанные в феврале 2015 и продленные еще на год в декабре 2015 года, уже закончились. Чтобы не говорили о Совете Безопасности ООН, – нет ни единого документа, который бы оговаривал их выполнение. Ни на один день не прекращается война на Донбассе, в ней с двух сторон гибнут люди и остановить ее без кардинального решения вопроса, невозможно», – говорит Вадим Хомаха.