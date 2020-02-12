«Ливерпуль» планирует летом усилиться нападающим сборной Германии

12.02.2020, 14:30, Новости дня

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Нападающий "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернер может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 23-летнего немецкого форвард заинтересован "Ливерпуль".

Мерсисайдцы постараются купить Вернера летом. Как сообщают немецкие СМИ, представители английской команды уже неоднократно связывались с представителями футболиста и обсуждали финансовые вопросы сделки. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 75 миллионов евро.

Вернер – воспитанник "Штутгарта", откуда летом 2016 года за 14 миллионов евро перешел в "Лейпциг". В составе "быков" Тимо принял участие в 144 играх во всех турнирах, забил 86 мячей и отдал 37 результативных передач. Также на его счету 29 игр и 11 голов за сборную Германии.



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«Ливерпуль» планирует летом усилиться нападающим сборной Германии

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