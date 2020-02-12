S&P прогнозирует замедление роста экономики еврозоны из-за коронавируса

12.02.2020, 14:20, Новости дня

Вероятное замедление китайской экономики из-за вспышки коронавируса в этом году, скорее всего, приведет к снижению роста экономики как еврозоны, так и Великобритании на 0,1-0,2 процентных пункта в 2020 году, заявили в рейтинговом агентстве S&P, передает Reuters.

Как отмечают специалисты агентства, в случае пика коронавируса в марте, как предполагается в настоящее время, европейская экономика испытает шок, влияние которого будет ощущаться в первом квартале.

В S&P также подчеркнули, что для восстановления таких секторов, как туризм, может потребоваться больше времени.

"Большая часть помех для экономической активности, вызванной вспышкой вируса, особенно производства товаров, будет отложена, а не отменена", — добавили эксперты агентства.

"Если эффект наверстывания материализуется, экономический прогноз на 2021 год может быть даже несколько выше, чем предполагает наш текущий базовый прогноз в 1,2%", — отметили в S&P.

В Женеве 12 февраля завершается глобальный форум по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV во главе со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На форуме собрались около четырехсот экспертов из разных стран мира. Российскую сторону представляла делегация Роспотребнадзора.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что теперь заболевание получило официальное название — COVID-19. "Где CO означает корона, VID — вирус и D — болезнь", — сообщил Гебреисус.