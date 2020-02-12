Сурки из Ленинградского зоопарка торопят весну

12.02.2020, 14:20, Новости дня

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Питерские сурки объявили о начале весны. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", обитатели Ленинградского зоопарка раньше времени завершили зимнюю спячку.

По словам специалистов, обычно зверьки просыпаются значительно позже. Например, в 2019 году чета сурков Августина и Ижорик решили, что зима закончилась только в конце марта. А в позапрошлом — вообще в начале апреля. Кстати, невзирая на родителей, маленькие сурки решили еще поспать — до прихода настоящей весны.

Прогнозы сурков не подтверждают синоптики. В ближайшее время никакого особенного потепления они не обещают.

Текст:
ГТРК "Санкт-Петербург"



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Сурки из Ленинградского зоопарка торопят весну

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